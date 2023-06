Name ihres Sohnes wurde endgültig geändert

Kylie Jenner Name ihres Sohnes wurde endgültig geändert

Der Sohn von Kylie Jenner und Travis Scott hat nun endlich auch amtlich einen neuen Namen: Wolf Jacques heißt jetzt ganz offiziell Aire.

Der Sohn von Kylie Jenner (25) hat 16 Monate nach seiner Geburt jetzt auch offiziell einen neuen Namen verpasst bekommen. Wie das "People"-Magazin meldet, heißt der Kleine nun amtlich Aire Webster. Am 22. Juni habe seine Mutter Jenner beantragt, dass ihr Sohn in Zukunft nicht mehr Wolf Jacques, sondern Aire heißen solle. Aus dem Blatt vorliegenden Gerichtsunterlagen geht hervor, dass ihrem Wunsch am Montag, dem 26. Juni, entsprochen wurde.

Der Sohn von Kylie Jenner und des Rappers Travis Scott (32) erblickte am 2. Februar 2022 das Licht der Welt. Die beiden haben auch die gemeinsame Tochter Stormi (5). Bereits im März 2022 verkündete Jenner, dass sie ihren Sohn "nicht mehr Wolf" nennen wird und er ab sofort Aire heißen solle. "Wir hatten einfach nicht das Gefühl, dass er es ist", schrieb sie zur Begründung. Im Januar enthüllte sie dann auch den neuen Wunschnamen Aire ihres Sprösslings. Aire heißt soviel wie der Löwe Gottes. Später gab Jenner bekannt, dass ihr Sohn wie das englische Wort "Air" für Luft ausgesprochen wird.

Gibt es irgendwann ein Liebes-Comeback von Kylie Jenner und Travis Scott

Kylie Jenner und Travis Scott hatten sich Anfang des Jahres getrennt. Angeblich für immer. Davor hatten die beiden eine gut fünfjährige On-off-Beziehung geführt, sie rauften sich immer wieder zusammen. Beide Kinder wohnen bei Kylie Jenner. Travis Scott soll Stormi und Aire aber jederzeit sehen dürfen.

Laut weiteren US-Medienberichten soll Travis Scott derzeit Single sein. Kylie wurde zuletzt oft mit dem Schauspieler Timothée Chalamet (27) gesehen. Zwischen dem Schauspieler und dem Kardashian-Spross soll es aber nicht Ernstes sein. Immer wieder aufkeimende Gerüchte über ein Liebes-Comeback von Jenner und Scott wurden jüngst von US-Medien dementiert.