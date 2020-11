Kylie Jenner hat mehr Instagram-Follower als all ihre Geschwister.

Kein anderes Mitglied des Kardashian-Jenner-Clans hat so viele Follower wie Kylie Jenner. 200 Millionen Menschen folgen ihr auf Instagram.

Kylie Jenner (23, "Keeping Up With the Kardashians") hat einen neuen Meilenstein erreicht: 200 Millionen Menschen folgen ihr mittlerweile auf Instagram. Damit hat Jenner mehr Follower als alle anderen Familienmitglieder des Kardashian-Jenner-Clans. Ihre ältere Schwester Kim Kardashian (40) ist ihr mit 191 Millionen Anhängern dicht auf den Versen, gefolgt von Kendall Jenner (25) mit 141 Millionen Followern. Dahinter reihen sich etwa Khloé Kardashian (36) mit 122 Millionen und Kourtney Kardashian (41) mit 103 Millionen Abonnenten ein.

Kylie Jenner gilt als einer der bekanntesten Instagram-Stars weltweit und nutzt die Social-Media-Plattform regelmäßig, um die neuesten Produkte ihrer eigenen Kosmetiklinie vorzustellen. Bis zu 986.000 US-Dollar (umgerechnet circa 830.000 Euro) soll die 23-Jährige pro Post verdienen.

Ronaldo hält den Rekord

Den Rekord mit den meisten Followern auf Instagram hält derzeit Fußballstar Christiano Ronaldo (35), ihm folgen 241 Millionen Menschen. Konkurrenz bekommt Ronaldo unter anderem von Sängerin Ariana Grande (27, "thank u, next") mit 205 Millionen Followern und Dwayne "The Rock" Johnson (48) mit 202 Millionen Followern.