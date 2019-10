Nachdem Kylie Jenner (22, "Keeping up with the Kardashians") sich zuletzt für die US-Ausgabe des Playboys ausgezogen hat, gibt sie ihren Followern jetzt einen Einblick in ihr Schlafzimmer. In ihrem neuesten Post bei Instagram räkelt sich der Reality-Star in vier verschiedenen Posen in ihrer Bettdecke. Dazu schreibt sie: "Bbygirl".

Und Jenner wird wohl auch in absehbarer Zeit noch allein ihr Bett hüten. Denn obwohl sie immer wieder mit ihrem Ex-Freund, dem Rapper Travis Scott (28, "Astroworld"), gesichtet wird, lässt eine offizielle Bestätigung des Liebes-Comebacks weiterhin auf sich warten.