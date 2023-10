Kylie Jenner wollte bei Instagram ihre Unterstützung für Israel zeigen und bekam dafür Gegenwind. Nach einer Stunde löschte sie den Beitrag.

Reality-TV-Darstellerin und Unternehmerin Kylie Jenner (26) hat auf ihrem Instagram-Account mit rund 399 Millionen Follower einen Instagram-Beitrag binnen einer Stunde wieder gelöscht. Das berichtet unter anderem "Page Six", die Klatschseite der "New York Post". In einer Instagram Story hatte Jenner am Samstag nach dem Hamas-Angriff auf Israel einen Beitrag des Accounts "StandWithUs" geteilt. "Jetzt und für immer stehen wir an der Seite des israelischen Volkes", heißt es dort in einer Grafik, der ein Foto der israelischen Flagge als Hintergrund dient.

"Mangel an Wissen und Sorgfalt"

Laut "Page Six" hat Jenner nach dem Teilen des Beitrags so starken Gegenwind bekommen, dass sie sich offensichtlich dazu gezwungen sah, ihren Beitrag wieder von ihrer Seite zu entfernen. Direkt begründet hat sie ihre Aktion nicht, doch im Kommentarbereich sollen sich Bilder mit palästinensischen Flaggen gehäuft haben. Zudem sollen User dazu aufgerufen haben, der Unternehmerin auf Instagram nicht mehr zu folgen.

Nachdem der Beitrag gelöscht war, soll die Diskussion bei X und Instagram noch fortgeführt worden sein. "Kylie Jenner hat keine Ahnung, was zwischen Israel und Palästina vor sich geht", schrieb beispielsweise ein User und fügte an: "Im Moment sollten Prominente nur die Kriegsverbrechen verurteilen, die von beiden Seiten geschehen."

Eine weitere Person kommentierte bei X: "Es ist eigentlich viel schlimmer, dass Kylie Jenner den Israel-Post einfach gelöscht hat. Das zeigt einen Mangel an Wissen und Sorgfalt, sie hat es nur gepostet, damit darüber gesprochen wird." Ein User brachte zudem noch an: "Dass Kylie Jenner Israel unterstützt, während ihre Freundin Bella Hadid Palästinenserin ist, ist verrückt." Das Model Bella Hadid (27) ist die Tochter eines jordanisch-amerikanischen Immobilienhändlers palästinensischer Abstammung.