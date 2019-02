"Wie konnte ich so viel Glück haben, ein so süßes, kluges und glückliches Baby zu haben. Ich hätte mir dich einfach nicht vorstellen können. Ich wünschte, du würdest für immer so klein bleiben und ich könnte dein ansteckendes Lächeln und Lachen schützen. Ich weiß, dass du später nicht mehr viel von deinem ersten Lebensjahr wissen wirst, aber ich hoffe, dass du nie vergessen wirst, deine Freude und dein Lachen mit der Welt zu teilen. Meine Liebe für dich wächst rasend schnell. Jeder Tag mit dir ist der beste Tag meines Lebens. Alles Gute zum Geburtstag an meinen Engel auf Erden."

Stormi Webster feiert ihren ersten Geburtstag! Mama Kylie Jenner (21, "Keeping Up with the Kardashians") kann das gar nicht fassen und wünscht sich, dass ihre Kleine nicht so schnell groß wird. Auf Instagram schreibt das It-Girl außerdem, was sie an ihrer Tochter am meisten mag... Es ist das Lachen. Kein Wunder also, dass in der dazugehörigen Foto-Reihe viele Schnappschüsse einer strahlenden Stormi zu sehen sind.