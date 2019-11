Reality-TV-Star Kylie Jenner (22, "Keeping Up With The Kardashians") gibt im Monat zwischen 300.000 und 400.000 US-Dollar allein für ihre eigene Sicherheit aus. Das verriet ihr Vater Caitlyn Jenner (70) dem "People"-Magazin zufolge in der Sendung "I'm A Celebrity... Get Me Out of Here!", der englischen Ausgabe des Dschungelcamps. Sicherheitspersonal folge seiner gesamten Familie auf Schritt und Tritt, so Jenner.

Die Transfrau ("I Am Cait"), die früher als Bruce Jenner bekannt war, findet es zwar "traurig", dass ihren Kindern ständig Bodyguards folgen, allerdings seien sie es auch "gewohnt". Im Gespräch mit Schauspieler Cliff Parisi (59) sagte Jenner: "Sie machen das schon ewig. Sie mögen es, wenn die Sicherheitstypen da sind."