"Stormiiiiiiiii."

Reiner Zucker: Kylie Jenner (20, "Keeping Up with the Kardashians") hat bei Instagram gleich mehrere süße Selfies mit ihrem Töchterchen Stormi veröffentlicht. Und die sagen bekanntlich mehr als tausend Worte, weswegen Jenner sie lediglich mit dem Namen ihres putzigen Schatzes versah. Ganz die Mama ist Stormi auf den drei Schwarz-Weiß-Aufnahmen bereits eine Medien-Expertin und schaut routiniert in die Kamera. Einzig am Schmollmund muss sie im Vergleich zu ihrer Mutter noch etwas arbeiten.