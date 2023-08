Entgegen der Trennungsgerüchte sind Kylie Jenner und Timothée Chalamet laut eines "TMZ"-Berichts weiterhin ein Paar.

Kylie Jenner (25) und Timothée Chalamet (27) wird seit April eine Romanze nachgesagt. Kürzlich kamen jedoch Gerüchte auf, die Unternehmerin und der Schauspieler sollen sich wieder getrennt haben. Wie das US-Klatschportal "TMZ" berichtet, entsprechen die Spekulationen, dass der "Wonka"-Star die "Keeping Up with the Kardashians"-Darstellerin abserviert habe, nicht der Wahrheit.

"Alles in Ordnung" bei dem Promi-Paar?

Mehrere Insider sollen dem US-Promiportal bestätigt haben, dass zwischen den beiden alles in Ordnung sei und sie immer noch ein Paar seien. Alle Berichte, die etwas anderes behaupteten, seien falsch. Eine Quelle warnte zudem die Fans, "nicht alles zu glauben, was sie lesen". Zuletzt hatte man die beiden nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen, doch das soll daran liegen, dass die beiden ihre Beziehung streng geheim halten wollen.

Im April waren Fotos aufgetaucht, die Jenner vor dem Haus von Chalamet zeigen, wenig später wurden sie bei einem gemeinsamen Taco-Date in Santa Monica gesichtet. Zunächst hatte "DeuxMoi", ein Instagram-Account für Promi-Klatsch, über eine Verbindung der beiden berichtet. Von einer Quelle wurde erklärt, dass die beiden schon bei Jenners Neujahrsreise nach Aspen gemeinsam unterwegs gewesen sein sollen. Zudem hieß es, Jenner und Chalamet hätten sich Mitte Januar bei der Paris Fashion Show von Jean Paul Gaultier getroffen. Die beiden Stars halten sich zu ihrer angeblichen Romanze bis jetzt komplett bedeckt.

Chalamet wurde zuvor mit Frauen wie Lourdes Leon (26) oder Lily-Rose Depp (24) in Verbindung gebracht. Kylie Jenner und Travis Scott (32) hatten sich Anfang des Jahres getrennt. Davor hatten die beiden eine gut fünfjährige On-off-Beziehung geführt. Sie sind Eltern von zwei Kindern, Tochter Stormi (5) und Sohn Aire, der am 2. Februar 2022 das Licht der Welt erblickte.