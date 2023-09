Halboffizielles Liebesouting bei Beyoncé? Kylie Jenner und Timothée Chalamet zeigen sich innig bei einem ihrer Konzerte.

Trennung? Von wegen. Kylie Jenner (26) und Timothée Chalamet (27) zeigten sich am Montag laut mehreren Medienberichten bei einem Konzert von Beyoncé (42) in Los Angeles so vertraut wie nie zuvor. Zuletzt kursierten Gerüchte, dass die beiden Jungstars getrennte Wege gehen würden - obwohl es noch nicht einmal eine offizielle Bestätigung ihrer Beziehung gab.

Kylie Jenner und Timothée Chalamet wurden erstmals im April dieses Jahres gemeinsam gesichtet. Die Reality-TV-Darstellerin und der "Dune"-Star sollen sich Mitte Januar bei der Paris Fashion Show von Jean Paul Gaultier kennengelernt haben.

Beyoncé-Konzert als halboffizielles Beziehungsouting?

Es existieren diverse Paparazzi-Bilder der beiden, aber keines von einem offiziellen Event. So gab es Schnappschüsse der Unternehmerin vor dem Haus des Schauspielers oder vom gemeinsamen Taco-Essen. Den Besuch bei Beyoncé kann man also durchaus als das erste halboffizielle Outing bezeichnen. Eine Umarmung oder gar einen Kuss sieht man zwar nicht auf den Handyvideos zahlreicher Gäste. Jenner und Chalamet wirken aber sehr vertraut und verliebt während ihrer Unterhaltung.

Nach der ersten Welle von Paparazzi-Fotos blieben zuletzt weitere Bilder von Dates aus. Dies führte zu Spekulationen, dass die angebliche Beziehung schon wieder vorbei ist. Chalamet habe Jenner abserviert, hieß es. Doch laut einem von "TMZ" zitierten Insider sollen der "Wonka"-Darsteller und der Kardashian-Sprössling weiter zusammen sein. Sie wollten ihre Beziehung nur geheim halten und ließen sich deshalb nicht zusammen ablichten, hieß es weiter. Diese Strategie hat das mutmaßliche Paar nun offenbar geändert.

Kylie Jenner trennte sich Anfang 2023 von Travis Scott (32), mit dem Rapper hat sie zwei Kinder. Timothée Chalamet wurde zuletzt unter anderem mit Madonna-Tochter Lourdes Leon (26) in Verbindung gebracht.