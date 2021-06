Die Influencerin postet ein Bild von Tochter Stormi. Dabei verlinkt sie einen neuen Account, der auf Anhieb über 400.000 neue Follower sammelt – und hat dafür vermutlich auch schon Pläne.

Es ist ein auf den ersten Blick harmloses Bild: Kylie Jenner hat am Dienstag ein Bild ihrer dreijährigen Tochter Stormi auf Instagram gepostet. Das kommt immer mal wieder vor, obwohl der Reality-TV-Star meistens (freizügige) Bilder von sich selbst zeigt. Bei den Follower:innen kam das süße Foto ganz hervorragend an. In weniger als 24 Stunden sammelte Kylie zehn Millionen Likes und knapp 40.000 Kommentare. Und natürlich wurde der Beitrag auch von ihren Halbschwestern Kim Kardashian und Khloé Kardashian kommentiert.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Auf den zweiten Blick fällt auf: In dem Posting ist eine Botschaft versteckt. Genauer gesagt: im Posting-Text. "Bath time with @kyliebaby", schreibt die Influencerin unter das Foto. Die Besonderheit ist: Der Account "kyliebaby" existiert erst seit kurzem, er hat keinerlei Postings abgesetzt, nach Kylies Startschuss aber aus dem Stand 400.000 Follower:innen gesammelt – und wurde auch bereits von Instagram mit dem blauen Haken verifiziert.

Welchen Plan verfolgt Kylie Jenner?

Die spannende Frage also lautet: Welchen Plan verfolgt Kylie mit dem zusätzlichen Instagram-Auftritt? Denkbar ist natürlich, dass sie ihrem Nachwuchs einen eigenen Account verpasst hat und dort regelmäßig Bilder ihrer Tochter zeigt. Überraschend wäre das nicht, schließlich stand Kylie Jenner selbst als Kind und Jugendliche bereits in der Öffentlichkeit und wurde mit der Realityshow "Keeping up with the Kardashians" weltberühmt.

Leute von heute Die Kinder sind schuld: Deshalb haben Lily Allen und David Harbour geheiratet 1 von 100 Zurück Weiter Zurück Weiter 3. Juni 2021

Die Kinder sind schuld: Deshalb haben Lily Allen und David Harbour geheiratet

Im September vergangenen Jahres traten Sängerin Lily Allen und Schauspieler David Harbour in Las Vegas vor den Traualtar und ließen sich von einem Elvis-Imitator vermählen. Die treibende Kraft für die Eheschließung seien Allens Töchter Marnie und Ethel gewesen, die aus ihrer Beziehung mit Sam Cooper stammen. Das Paar wurde 2018 nach sieben Jahren Ehe geschieden. Ein Jahr später lernte die Britin den "Stranger Things"-Darsteller David Harbour kennen. Für Allens Kinder sei er "nur irgendein Typ in ihrem Leben" gewesen, erzählte der 46-Jährige jetzt in der Im September vergangenen Jahres traten Sängerin Lily Allen und Schauspieler David Harbour in Las Vegas vor den Traualtar und ließen sich von einem Elvis-Imitator vermählen. Die treibende Kraft für die Eheschließung seien Allens Töchter Marnie und Ethel gewesen, die aus ihrer Beziehung mit Sam Cooper stammen. Das Paar wurde 2018 nach sieben Jahren Ehe geschieden. Ein Jahr später lernte die Britin den "Stranger Things"-Darsteller David Harbour kennen. Für Allens Kinder sei er "nur irgendein Typ in ihrem Leben" gewesen, erzählte der 46-Jährige jetzt in der Show von Jimmy Kimmel – eine Bezeichnung, mit der Harbour nicht glücklich war. "Das hat mich emotional ganz schön runtergezogen", sagte Harbour. Deshalb habe er kurzerhand beschlossen, Lily Allen zu heiraten, um so auch offiziell der Stiefvater ihrer Töchter zu werden. Mehr

Noch wahrscheinlicher ist allerdings, dass Kylies Posting der Startschuss für eine neue Geschäftsidee ist. Denn bereits im vergangenen Jahr ließ sich die 23-Jährige "Baby Kylie" als Marke schützen. Mehrere Medien berichten übereinstimmend, dass sie sich die entsprechenden Rechte für unterschiedliche Produktarten gesichert hat – von Babycremes über Windeltaschen bis hin zu Kinderwagen. Unterschiedliche US-Medien gehen daher aktuell davon aus, dass Kylie mit diesem Posting den offiziellen Start ihrer eigenen Babymarke verkündet hat.

Dass die Influencerin weiß, wie sie ihre Reichweite für ihre eigenen Marken nutzen kann, ist seit Jahren bekannt. Seit einiger Zeit verkauft sie beispielsweise Badezusätze und Hautprodukte. Und ihre Follower:innen reißen ihr die Produkte regelrecht aus den Händen. Was allerdings auch nicht verwunderlich ist, wenn man 237 Millionen Fans auf Instagram hat...