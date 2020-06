Kylie Minogue (52) hat Jason Donovan (52) mit einer Reihe besonderer Fotos gratuliert. "Alles Gute zum Geburtstag, Jason!!! Wir kennen uns jetzt so lange. Was für tolle Zeiten! Mit den 'Erwachsenen' arbeiten, Zeilen lernen, mit Guy und dem Team am Set kichern, die Welt bereisen usw.", schrieb die Sängerin und Schauspielerin auf Instagram zu Bildern, die sie mit ihrem "Neighbours"-Co-Star und Ex-Freund zeigen.

Die beiden waren von 1986 bis 1988 zusammen in der australischen TV-Serie "Neighbours" ("Nachbarn", seit 1985) zu sehen. Und auch privat waren sie drei Jahre lang ein Paar. Kurz nachdem sie sich am Serien-Set näher kennengelernt hatten, hatte es gefunkt. Zusammen nahmen Minogue und Donovan, der wie sie ebenfalls eine Karriere als Popstar startete, auch das Duett "Especially for You" auf, das weltweit erfolgreich wurde.

Großer Ruhm in den 80ern

Donovan wurde in Europa mit weiteren Hits wie "Sealed with a Kiss" zu einem der erfolgreichsten Künstler in den 80ern. In den 90er Jahren hatte er mit Drogenproblemen zu kämpfen, konnte seine Karriere später aber fortsetzen. Neben seiner Musik ist er auch im TV und in Musicals zu sehen. Mit Ehefrau Angela Malloch hat Donovan insgesamt drei Kinder.