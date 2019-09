In ihrer Instagram-Story sprach Kylie Rae Harris am Mittwochabend noch in die Kamera, während sie mit ihrem Team im Auto zu einem Country-Festival im US-Bundesstaat New Mexico unterwegs war. Sie sollte dort auftreten. Für viele Fans besonders schrecklich: In den Videos auf der Plattform sprach die 30-Jährige sogar über den Tod. Sie erzählte ihren Fans, dass einige Familienmitglieder dort gewohnt haben, diese aber alle verstorben seien. Nur ihr Onkel und ihr Vater würden noch leben. Kurz darauf kam es zum tödlichen Autounfall, bei dem die Sängerin selbst verstarb.

Wie das US-Portal "People.com" berichtet, waren noch zwei weitere Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Ihr Pressesprecher bestätigte den Tod von Kylie Rae Harris und bat um Respekt. "Bitte respektiert die Privatsphäre von Kylies Familie. Kylie liebte ihre Familie und ihre Musik. Wenn ihr ihr eine letzte Ehre erweisen wollt, dann verschickt ganz viel Liebe an eure Freunde und Familie und hört Musik, die euch inspiriert", sagte der Sprecher dem Portal.

Kylie Rae Harris hinterlässt eine sechsjährige Tochter

Ihr Ein und Alles war aber ihre sechsjährige Tochter Corbie. Von ihr finden sich viele Fotos auf dem Instagram-Account der 30-Jährigen. Fans sammeln nun Spenden, um Kylie Rae Harris Familie bei den Beerdigungskosten zu unterstützen. Außerdem soll ein Teil für die Ausbildung der Sechsjährigen zurückgelegt werden. Unter dem letzten Bild der Sängerin bekunden Fans ihr Beileid und erklären, wie sehr sie von den letzten Worten der Sängerin berührt worden sind.

Neben der Country-Sängerin sei bei dem Unfall auch eine 16-Jährige gestorben, berichtet die "Daily Mail". Es sei zudem Alkohol im Spiel gewesen, so das Portal. Welcher Fahrer aber unter Alkoholeinfluss stand, führte die Polizei nicht weiter aus.

Verwendete Quellen: "People" / "Daily Mail" / Instagram Kylie Rae Harris