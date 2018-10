Während sich andere prominente Ex-Paare häufig dramatische Rosenkriege liefern, verhält es sich bei Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga (32, "Born This Way") und US-Schauspieler Taylor Kinney (37, "Chicago Fire") offenbar ganz anders. Denn im Interview mit "Entertainment Tonight" schwärmte der Serienstar in höchsten Tönen über seine Ex und ihren Film "A Star Is Born".

"Ich bin wirklich stolz. Man schaut jemandem dabei zu, wie er seinen Traum lebt, ich wünsche ihr weiterhin Erfolg und hoffe, sie steigt weiter auf. Der Himmel ist die Grenze", so Kinney. Er wünsche ihr das Beste. Lady Gaga und Taylor Kinney waren von 2011 bis Mitte 2016 ein Paar, Anfang 2015 hatten sie sich sogar verlobt.