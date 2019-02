Das Verhältnis zwischen Lady Gaga (32) und Madonna (60) war in den vergangenen sieben Jahren durchaus angespannt. Der Grund: 2012 äußerte sich die Queen of Pop kritisch gegenüber Gagas Hitsingle "Born this Way". In ihren Augen ähnele die Melodie sehr stark ihrem eigenen Song "Express Yourself" aus den Achtzigern. Die dicke Luft, die seither zwischen den Künstlerinnen herrschte, scheint jetzt aber der Vergangenheit anzugehören.

Alles vergeben und vergessen?

Auf Madonnas Oscar-Party, die sie am gestrigen Sonntag gemeinsam mit Talentmanager Guy Oseary in Los Angeles ausgerichtet hatte, zeigten sich die beiden Frauen urplötzlich von einer ganz anderen Seite. Zwar soll es laut der britischen "Daily Mail" ein striktes Social-Media-Verbot auf der Party gegeben haben, das Nachrichtenmagazin "Time" veröffentlichte als Veranstaltungspartner aber dennoch ein paar Schnappschüsse bei Instagram. Dort zu sehen: Lady Gaga, wie sie im Schoß der 60-Jährigen liegt, ihren Oscar, den sie kurz zuvor für den "A Star Is Born"-Song "Shallow" erhalten hatte, fest in der Hand.

Dass sich die zwei Frauen so innig zeigen, ist wirklich kurios. Denn nachdem Madonna Lady Gaga unterstellt hatte, ihre Arbeit sei "reduktiv", waren die beiden nicht gerade gut aufeinander zu sprechen. 2016 meinte Gaga in einem Radiointerview, dass sie und die Queen of Pop "sehr verschieden" seien. Offenbar haben sie diese Differenzen nun überwunden.