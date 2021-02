Die US-Sängerin Lady Gaga kann aufatmen: Ihre beiden entführten Hunde sind wohlbehalten bei der Polizei in Los Angeles abgegeben worden.

Die Hunde von Lady Gaga (34, "Chromatica") sind wieder aufgetaucht. Das berichten übereinstimmend zahlreiche US-Medien unter Berufung auf die Polizeibehörden in Los Angeles. "Ich kann bestätigen, dass die Hunde gefunden wurden und in Sicherheit sind", zitiert unter anderem das "People"-Magazin einen Beamten. Eine Frau hätte die beiden Französischen Bulldoggen am Freitag (26. Februar) auf einer Polizeistation abgegeben. Ein Angestellter von Lady Gaga hätte kurze Zeit später die Identität der Hunde auf dem Revier bestätigt.

Die Frau, die die Hunde zurückgab, sei allerdings aller Voraussicht nach nicht an dem Überfall beteiligt gewesen, als die Tiere entführt wurden. Am Mittwochabend wurde der Hundesitter der Sängerin von einem bislang unbekannten Täter überfallen und sogar angeschossen. Der Schütze nahm zwei der drei Hunde von Lady Gaga an sich und flüchtete unerkannt. Das Opfer wurde bei dem Angriff nur leicht verletzt. Gaga selbst verweilt derzeit im italienischen Rom für Dreharbeiten ihres neuen Films.