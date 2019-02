Lady Gaga (32) hat von jetzt an einen Oscar zu Hause stehen: Ausgezeichnet wurde die Sängerin und Schauspielerin bei der gestrigen Verleihung in Los Angeles für den Song "Shallow" aus dem Musicalfilm "A Star Is Born". In ihrer Rede dankte Gaga ihrem Regisseur und Co-Star Bradley Cooper (44) dafür, dass er "an uns geglaubt" hat. "Auf diesem Planeten gibt es außer dir keine einzige Person, die dieses Lied singen könnte", fügte sie hinzu.

Lady Gaga richtete sich zudem an alle angehenden Künstler zuhause vor den Bildschirmen: "Wenn ihr daheim seid und auf eurer Couch sitzt, muss ich nur sagen, dass es hier um harte Arbeit geht... Ich habe lange Zeit hart dafür gearbeitet. Es geht nicht darum zu gewinnen, es geht darum, nicht aufzugeben. Wenn du einen Traum hast, kämpfe dafür."

Gänsehautmomente mit Bradley Cooper

Zuvor hatten Cooper und Gaga mit ihrem Duett zu "Shallow" bei der Oscarverleihung schon für Gänsehautmomente gesorgt. Dass sich die beiden bestens verstehen, war dabei zu spüren und zu sehen. Das Publikum honorierte die Performance mit Standing Ovations. Die zwei Stars waren Hand in Hand aus dem Publikum auf die Bühne marschiert, wo sie nichts weiter benötigten als ihre Mikros und ein Klavier. Als sie zu singen begannen, setzte sich Gaga an das Instrument, später schloss sich Cooper ihr an. Eng aneinandergeschmiegt und mit geschlossenen Augen gaben sie die letzten Zeilen ihres Hits zum Besten.

Während das Publikum im Saal anschließend frenetisch applaudierte, sorgte das Duett auf Twitter bereits für jede Menge Gesprächsstoff. Dort wurden zahlreiche Bilder geteilt, auf denen sich Cooper und Gaga bei ihrem Auftritt verträumt in die Augen blicken, während ihre Lippen sich beinahe zu berühren scheinen. Ein Twitter-User konnte "nur daran denken, dass die beiden ein Paar sein müssten... das gleiche Bräunungsspray", kommentierte er ein Foto der beiden. An anderer Stelle auf Twitter heißt es: "Der Oscar für die beste Überzeugungsarbeit, dass sie im wahren Leben eine Affäre haben, geht an..." Oder: "Ich werde niemals so eine tiefe Bindung zu jemandem haben wie das Fake-Paar Bradley Cooper und Lady Gaga..."

Bradley Cooper hatte noch andere Frauen dabei

Aber auch wenn es sich die Fans noch so sehr wünschen, dass es zwischen Lady Gaga und Bradley Cooper mehr gibt als eine Freundschaft: Der Hollywood-Star erschien in Begleitung von zwei anderen Frauen zu den Academy Awards - mit seiner Lebensgefährtin Irina Shayk (33), mit der er eine einjährige Tochter hat, und seiner Mutter Gloria Campano. Letztere bekam sogar noch ihre eigene Ansprache...

Nachdem Julia Roberts den Oscar für den besten Film, der an "Green Book" ging, verkündet hatte, erklärte sie: "Nun, offenbar schließt das die 91. Oscarverleihung ab. Ich möchte allen Nominierten meine Glückwünsche aussprechen und Bradley Coopers Mutter und meinen Kindern eine gute Nacht wünschen - und vielen Dank, dass Sie zugesehen haben."