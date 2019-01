"Uns allen war klar, dass sie ein großer Star werden würde."

Sechs Grammys, ein Golden Globe, viele MTV Awards und unzählige internationale Preise mehr - keine Frage, Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga (32) ist ein Weltstar. Die US-amerikanische Boygroup New Kids on the Block erkannte das schon, als Lady Gaga 2008 als Support Act ihrer Tour auftrat. Das verrieten sie nun bei einem Auftritt in New York, über den "Variety.com" berichtet. Mit ihrem ersten Studioalbum "The Fame" (2008), auf dem "Paparazzi" und "Poker Face" zu finden sind, kam Lady Gagas internationaler Durchbruch.