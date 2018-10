Lady Gagas jüngste Rede berührt. Sie wurde bei den "Women In Hollywood Awards" geehrt. "Wie ich so Kleid für Kleid anprobierte für diesen Abend, wurde mir schlecht. Ich stellte mir die Frage: Was bedeutet es, eine Frau in Hollywood zu sein? Ich sah einen übergroßen Anzug von Marc Jacobs herumliegen. In diesem Anzug fühlte ich die Wahrheit darüber, wer ich bin. Es wurde mir klar, was ich heute Abend sagen will. Als Opfer sexueller Übergriffe von jemandem aus der Unterhaltungsbranche. Als eine Frau, die noch nicht mutig genug ist, seinen Namen auszusprechen. Ich habe mich entschieden, dass ich zu meiner Stärke zurückfinden möchte. Heute habe ich die Hosen an. Nachdem ich im Alter von 19 Jahren angegriffen wurde, hat sich alles verändert. Ich schäme mich bis heute. Vor euch zu stehen...Ich schäme mich für das, was passiert ist. Es gibt noch Tage, an denen ich mir die Schuld gebe. Ich möchte, dass mentale Gesundheit weltweit wichtiger wird. Die Leute in diesem Raum und die Menschen in eurem Umfeld haben die Kraft, Dinge zu verändern. Die Welt zu verändern. Und für mich selbst, Mitgefühl. Amen, Fashion."