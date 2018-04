A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus) on Mar 30, 2018 at 10:53am PDT

Miley Cyrus interpretiert die Welt auf ihre eigene Weise. Eine Zeit lang posierte sie bei jeder unpassenden Gelegenheit mit Riesendildos. So wollte sie ihre Wandlung von der Teenie-Prinzessin zur Feministin demonstrieren.

Pünktlich zum Osterfest hat Miley eine Reihe von Fotos mit Oster-Themen veröffentlicht, die zumindest die Herzen ihrer männlichen Fans höherschlagen lassen. Die Pop-Queen zeigt sich als Nasty-Girl und lässt sich vom Osterhasen versohlen. Aber auch wenn sie auf ihrem anderen Bild ihre Oberweite in die Linse des Fotografen Vijat Mohindra reckt, ist die Bilderserie natürlich alles anderes als eine Männerfantasie.

A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus) on Mar 30, 2018 at 10:47am PDT

Dahinter steckt nämlich ein Projekt: Jeder Urlaub von Miley wird nun von einem fotografischen Statement gekrönt. "Es begann mit dem Valentinstag bei einem Dreh mit Ellen von Unwerth, ging dann weiter mit St. Paddy's Day, als ich mit einigen Freunden feierte, und jetzt ist Ostern", sagte Cyrus der "Vogue", die die Bilder abdrucken dufte. Gute Nachricht für die Fans: Sie dürfen bis auf Weiteres mit heißen Miley-Fotos rechnen. Die Serie von Fotos wird weitergehen. Alle in einem ganz besonderen Retro-Look. Zu Ostern war die Pin-up-Ära an der Reihe.

A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus) on Mar 30, 2018 at 10:53am PDT

Ihr letzter Urlaub muss Miley in eine zuckersüße Welt voller Pastellfarben und Glitzer-Klamotten versetzt haben. Mileys Meinung zu der Überdosis Cute- und Sexyness in der Fotoserie: "Wenn es also so süß ist … dann wirkt das zusammen noch besser. Bringe da alles zusammen und zieh alle deine Lieblingssachen auf einmal an! Ein Zuviel gibt es gar nicht!"

A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus) on Mar 30, 2018 at 11:12am PDT

Darum zog Miley auch Hasenohren an, als sie auf einem Dreirad vor einem weißen Lattenzaun und gelben Blumen posierte. Typisch Miley: Jetzt ist sie die Frau in der sexy Oster-Serie, die gekonnt mit den Pin-up-Traditionen spielt, aber sie ist kein dummes Osterlämmchen. Hier lebt sie ihre verspielte Seite aus, aber vor wenigen Tagen noch zeigte sie sich kämpferisch, als sie beim "March For Our Lives" in Washington DC auftrat. Das ist eine Mischung, die nur Miley hinbekommt.