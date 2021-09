Überraschung für alle Fans von Lana Del Rey: Die Sängerin hat alle ihre Social-Media-Accounts gelöscht. Ein Abschied ist das jedoch nicht.

Fans von Lana Del Rey (36) suchen derzeit vergeblich nach den Social-Media-Accounts der Sängerin: Sie hat alle Profile gelöscht, einschließlich Twitter und Instagram. Am Samstag (11. September) kündigte sie diesen Schritt bereits in einem Instagram-Video an, wie unter anderem das "People"-Magazin berichtet. Sie deaktiviere alle Social-Media-Konten, um sich auf andere Belange zu konzentrieren, erklärte sie in dem Clip.

Del Rey habe "so viele andere Interessen und andere Jobs, die Privatsphäre und Transparenz erfordern". Sorge müssen ihre Fans aber nicht haben, die Sängerin wird auch weiterhin Musik veröffentlichen. Die "Video Games"-Interpretin arbeite immer noch an ihrem achten Studioalbum "Blue Banisters". "Ich bin immer noch präsent und ich liebe, was ich tue", betonte sie. Der Longplayer soll am 22. Oktober erscheinen.

"Ich melde mich ab"

Sie bedankte sich zudem für die Unterstützung ihrer Fans, die sie "weiterhin durch die Musik begleiten" würden. "Im Moment denke ich, dass ich meinen Kreis ein wenig enger halten und einige andere Fähigkeiten und Interessen weiter entwickeln werde", erklärte die 36-Jährige. Sie sei "immer hier, um viele Platten zu machen, und in der Zwischenzeit lebe ich das Leben". "Also, vielen Dank und ich melde mich ab", beendete sie ihren Monolog.