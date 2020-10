Das hätte sie sich sparen können. Bei einem Meet and Greet mit Fans trug Lana Del Rey eine löchrige Glitzer-Maske. Mit Schutz hat das nichts zu tun.

In den USA gelten vielerorts strenge Corona-Regeln. In Los Angeles zum Beispiel müssen die Bürger Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn sie mit Menschen interagieren, die nicht zu ihrem Haushalt gehören – an öffentlichen wie an privaten Orten gleichermaßen.

Lana Del Rey trägt Netz-Maske

Lana Del Rey hat die Regeln offenbar nicht ganz verstanden. Die Sängerin entschied sich am Wochenende dazu, der Buchhandlung "Barnes & Noble" in Los Angeles einen Besuch abzustatten, um ihren neuen Gedichtband "Violet Bent Backwards over the Grass" zu promoten und einige ihrer Fans zu treffen.

Doch die reagierten schockiert: Die Musikerin trug zu dem Anlass eine löchrige Glitzer-Maske aus Netzstoff. Das gleiche Modell hatte Del Rey kürzlich auf dem Cover des Magazins "Interview" getragen. Dass die Maske keinerlei Schutz vor dem Coronavirus bietet, stieß einigen Fans auf Social Media übel auf, wo die Künstlerin ein Video aus der Buchhandlung postete. "Ich liebe dich Schwester, aber bitte trage eine richtige Maske, du schickst eine schlechte Nachricht raus", schrieb ein Fan. "Ich flehe dich an, bitte trage eine richtige Maske", schrieb ein anderer. "Ehrlich, was zur Hölle machst du?", regte sich ein Nutzer auf.

Ihre Fans reagieren wütend

Kurze Zeit später postete Del Rey erneut ein Video von sich auf Instagram, in dem sie eine Stoffmaske – diesmal ohne Löcher – trägt. "Warum hast du die denn nicht gestern getragen?", wunderte sich ein Abonnent unter dem IGTV-Beitrag. "Du musst dich zu dieser ganzen Masken-Geschichte äußern", forderte ein anderer.

Doch viele Fans lobten die US-Amerikanerin auch dafür, letztlich doch zu einem wirksamen Mund-Nasen-Schutz gegriffen zu haben. "Du hast deinen Fehler eingesehen und es geändert. Die Maske sieht super süß aus", freute sich eine Nutzerin.

Verwendete Quelle:Instagram lanadelrey