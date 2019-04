Moderatoren-Legende Larry King (85) hatte "keinen Herzinfarkt und keinen Herzstillstand". Das gab sein Sprecher nun in einem Statement bekannt, das unter anderem auf der Twitter-Seite des US-Stars veröffentlicht wurde. Damit dementierte er anders lautende, dramatischere Meldungen. Weiter heißt es in der Nachricht: King sei "in guter Verfassung".

Und es wird noch konkreter, denn Larry King hat sich demnach am vergangenen Donnerstag einem "geplanten" Eingriff unterzogen: "Sein Arzt führte eine Angioplastie erfolgreich durch und setzte Stents ein, um den Bypass von 1987 wieder zu öffnen", so der Sprecher. King habe sich "im Krankenhaus erholt" und solle "bald entlassen werden".

Weiter heißt es außerdem, dass der beliebte Moderator bald wieder an seinen Shows "Larry King Now" und "PoliticKING with Larry King" arbeiten werde.