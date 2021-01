Noch vor dem Jahreswechsel ist Larry King wegen einer Corona-Infektion in ein US-Krankenhaus eingeliefert worden, berichten US-Medien.

Der legendäre US-Talkmaster Larry King (87, "How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere") hat sich offenbar mit dem Coronavirus infiziert. Das berichten US-Medien übereinstimmend. Laut "CNN", die sich auf eine Quelle aus dem Familienumfeld berufen, wurde King bereits vor mehr als einer Woche in ein Krankenhaus in Los Angeles eingeliefert.

Er ist Risikopatient

Cannon (20), Chance (21) und Larry (59), die Kinder des 87-Jährigen, sollen ihn wegen Sicherheitsvorkehrungen derzeit nicht besuchen können. King gilt als Risikopatient - nicht nur wegen seines hohen Alters, sondern auch wegen vorangegangener Erkrankungen.

Er leidet unter anderem an Typ-2-Diabetes, hatte nach einem schweren Herzinfarkt im Jahr 1987 eine fünffache Bypass-Operation und lag Anfang 2019 nach einem Schlaganfall mehrere Wochen im Koma, wie er später selbst erklärte. 2017 wurde zudem Lungenkrebs bei dem Talkmaster festgestellt, der laut eigenen Angaben erfolgreich bekämpft werden konnte.