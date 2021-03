"Weg in die Wildnis" (Originaltitel "Lonesome Dove") und die Drehbuchadaption des Westerns "Brokeback Mountain" waren die berühmtesten seiner Dutzenden Werke. Nun ist Schriftsteller Larry McMurtry mit 84 Jahren verstorben.

Der amerikanische Schriftsteller Larry McMurtry, der den Pulitzer-Preis, einen Oscar und einen Golden Globe gewann, ist tot. Sprecherin Amanda Lundberg bestätigte seinen Tod am Freitag gegenüber der "New York Times" und dem "Hollywood Reporter". McMurtry wurde 84 Jahre alt. Der gebürtige Texaner, der Dutzende Romane und Drehbücher verfasste, war für Werke wie "Weg in die Wildnis" (Originaltitel "Lonesome Dove") und die Drehbuchadaption des Westerns "Brokeback Mountain" bekannt.

Pulitzer-Preis für "Lonesome Dove"

1986 wurde er mit dem angesehenen Pulitzer-Preis für den Roman "Lonesome Dove" ausgezeichnet. Die Geschichte über einen Viehtrieb im Wilden Westen Ende des 19. Jahrhunderts wurde später als preisgekrönte Mini-Serie mit Robert Duvall und Tommy Lee Jones verfilmt.

McMurtry und seine Co-Autorin Diana Ossana gewannen 2006 den Golden Globe und den Oscar für ihre Drehbuchadaption von "Brokeback Mountain". Die Kurzgeschichte von Annie Proulx um die heimliche Liebe von zwei schwulen Cowboys war von Ang Lee mit den Darstellern Heath Ledger und Jake Gyllenhaal verfilmt worden.

McMurtry lieferte Vorlagen für Hollywood

McMurtry war auch der Autor von Romanen wie "The Last Picture Show" (Die letzte Vorstellung) und "Terms of Endearment" (Zeit der Zärtlichkeit), die als Hollywood-Filme Erfolg hatten.