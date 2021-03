Für das Drehbuch zu "Brokeback Mountain" erhielt Larry McMurtry einen Oscar. Am Donnerstag starb der Autor im Alter von 84 Jahren.

Über 30 Drehbücher hat Larry McMurtry im Laufe seiner Karriere geschrieben. Nun ist der erfolgreiche Roman- und Drehbuchautor im Alter von 84 Jahren gestorben. Eine Sprecherin der Familie bestätigte den Tod der US-amerikanischen Zeitung "The New York Times".

Zu McMurtrys Werken zählen unter anderem die Bücher "The Last Picture Show" sowie "Weg in die Wildnis". Beide wurden für Film oder Fernsehen umgesetzt und beschertem dem Autor internationale Anerkennung. "Die letzte Vorstellung" brachte ihm 1972 eine Oscar-Nominierung ein, für "Weg in die Wildnis" wurde er 1986 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Einen Academy Award erhielt McMurtry schließlich 2006 für das "Beste adaptierte Drehbuch" zu "Brokeback Mountain". Die Hauptrollen in dem Film übernahmen Heath Ledger (1979-2008) und Jake Gyllenhaal (40).