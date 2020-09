Seit Pietro Lombardi via Instagram verkündet hat, wer seine neue Freundin ist, steht auch sie im Fokus der Aufmerksamkeit. Doch neben zehntausenden neuen Fans mischen sich nun auch Kritiker unter ihre Follower.

In den vergangenen Wochen machte Pietro Lombardi ein Geheimnis daraus, wer die neue Frau an seiner Seite ist. Am Wochenende präsentierte er seinen Instagram-Followern dann endlich seine Freundin: Laura Maria Rypa heißt sie. Die Düsseldorferin ist 24 Jahre alt und beendete erst im Februar dieses Jahres die Beziehung zum Ex-Schalker Fußballspieler Weston McKennie.

Schon vor der Bekanntmachung der Beziehung mit Lombardi hatte Rypa auf Instagram stolze 60.000 Follower – nach dem Wochenende hat sich diese Zahl mehr als vervierfacht: 245.000 Menschen folgen der Rechtsanwaltsfachangestellten nun. Doch neben neuen Fans mischen sich auch Kritiker unter die Instagram-Folgschaft.

Laura Maria Rypa wird auf Instagram kritisiert

So muss sich die 24-Jährige etwa anhören, dass sie es lediglich auf den Bekanntheits-Schub durch Pietro Lombardi abgesehen habe. Der hat immerhin fast zwei Millionen Follower und ist seit seinem Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" 2011 als Musiker erfolgreich.

Dass Laura Maria Rypa nun ebenfalls in der Öffentlichkeit stehen wird, war ihr und Pietro Lombardi sicherlich klar, als sie sich dafür entschieden haben, ihre Beziehung offiziell zu machen. Mit der ersten Kritik scheint die 24-Jährige aber gut klar zu kommen. So schreibt sie unter ein Pärchenfoto mit dem Sänger, das sie kürzlich hochgeladen hat: "Man wird oft verurteilt von Menschen, die kein Recht haben über dich zu urteilen. Sie möchten dir sagen, was richtig oder was falsch ist. Ich werde mir immer treu bleiben und zu dem stehen, was ich sage. Bitte lasst euch von keinem sagen, was ihr zu tun habt! Hört immer auf eurer Herz. Mein Herz sagt mir, dass es extrem glücklich ist und es fühlt sich sehr gut an."

Von den meisten ihrer Follower bekommt Rypa Zuspruch für ihre Worte und Glückwünsche für ihre Beziehung. "Menschen werden immer reden, egal was ist. Aber Menschen, die dich kennen wissen: Du hast dein Herz am rechten Fleck. Alles Glück der Welt - das habt ihr beiden verdient", schreibt etwa eine Nutzerin.

