Es war das Klatsch-Thema der sozialen Netzwerke in der vergangenen Woche: Laura Müller schenkte ihrem Freund und Schlagerstar Michael Wendler einen Pick-up-Truck. Die große Liebeserklärung teilten die beiden natürlich bei Instagram – und ernteten dafür ordentlich Häme im Netz. Denn neben der Frage zur Notwendigkeit so eines Geschenks und der riesigen Inszenierung fragten sich viele Zuschauer: Woher hat eine 19-Jährige, die gerade die Schule abgebrochen hat, so viel Geld?

Von der Schülerin zur Influencerin

Denn eins ist sicher: der Pick-up-Truck hat wahrscheinlich etwas mehr gekostet als eine schnöde Limousine. Der "Dodge Ram 1500", den Laura ihrem Wendler schenkte, liegt bei mehreren 10.000 Dollar, je nach Ausstattung. Selbst bei einem geleasten Wagen, würden im Monat mehrere hundert Euro Kosten anfallen. Das analysiert zumindest das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), das sich mit Lauras Finanzen auseinandergesetzt hat.

Vorausgesetzt Laura hat den Wagen von ihrem Geld bezahlt, kann man sich also fragen, woher die 19-Jährige das entsprechende Geld hat. Schließlich war sie bis vor kurzem eine einfache Schülerin. Doch das hat sich laut dem RND seit ihrem Leben mit dem Wendler rasant verändert. Die 19-Jährige bespielt seitdem regelmäßig Instagram mit Fotos aus ihrem Leben – so ist ihrer Followerzahl auf mittlerweile 350.000 Menschen angewachsen; Tendenz steigend. Das macht Laura natürlich als Influencerin und Werbegesicht interessant. So wirbt sie mittlerweile zum Beispiel für die Modemarke "NA-KD".

Eigene TV-Show bei RTL

Der Geldbeutel der jungen Frau dürfte sich in den letzten Monaten durch ein Fotoshooting für den "Playboy" deutlich gefüllt haben. Die genaue Summe ist zwar ein Geheimnis, aber im fünfstelligen Bereich dürfte sie mindestens liegen. Zudem erhielten sie und ihr Schatzi angeblich ein millionenschweres Angebot für einen Pornodreh.

Hinzu kommen in diesem Jahr Gagen aus TV-Engagements: So ist die 19-Jährige Teil der neuen Staffel von "Let’s Dance", die im Februar bei RTL startet und bekommt darüber hinaus eine eigene TV-Show auf RTL Now "Laura und der Wendler – Total verleibt in Amerika", in der es offensichtlich vor allem um sie gehen soll. Laut RND gibt es sogar Spekulationen, die 19-Jährige könnte bereits mehr verdienen, als ihr Schlager-Freund. Und das scheint ihr auch bewusst zu sein: "Ich verdiene mein eigenes Geld" betonte sie auf Instagram.

Quelle: RND