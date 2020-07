Michael Wendler überhäufte seine Laura zu ihrem 20. Geburtstag mit zahlreichen Geschenken - inklusive einem Currywurst-Truck.

Man wird schließlich nur einmal 20. Bei Reality-TV-Star Laura Müller war es am Donnerstag soweit. Und so durfte sich das Geburtstagskind über einen ganzen Tisch voller Überraschungen freuen. Auf dem Foto, das sie auf ihrem Instagram-Account postete, sind zu sehen: Unzählige Geschenkpäckchen in jeder Größe und Farbe, ein "Happy Birthday"-Luftballon und eine Glückwunschkarte.

Im Kommentar zum Bild freut sich Laura Müller sehr über die Geschenke von ihrem Ehemann, Sänger Michael Wendler (48): "Liebster Ehemann, ich bedanke mich für all deine wundervollen Überraschungen, die Du mir heute geschenkt hast! Du bist ein so wundervoller Mensch und MEIN größtes und wertvollstes Geschenk überhaupt! Deine Ehefrau zu sein, macht mich stolz und vollkommen! Ich liebe Dich so unfassbar... you're my world".

Die langersehnte Currywurst

Doch damit nicht genug. Eine weitere Überraschung wartete in der Auffahrt des Hauses in Florida: "Ein kleines Geburtstaggeschenk für die Laura. Ich habe ihr mal den Currywurst Truck [Cape Coral] bestellt. Und zwar zu uns nach Hause", zeigt Michael Wendler den Followern auf seinem Instagram-Account die Szene, wie Laura Müller ungläubig vor dem Truck steht. "Ich wollte schon so lange mal wieder eine Currywurst essen und wir haben es nie zu Gustav geschafft und dann steht auf einmal der Truck bei uns. Schatzi, ganz tolle Überraschung", repostete und kommentierte Laura Müller seinen Post auf ihrer Seite.

Dinner und Whirlpool

"P.S. Wir fahren nachher noch ganz schick essen, nehme euch gerne in meiner Story mit", hatte Laura Müller in ihrem ersten Post bereits angekündigt. Und in der Tat, in einer weiteren Story ist zu sehen, dass das verliebte Ehepaar abends mit Wendlers Tochter, Adeline Norberg (18), in Bonita Springs, Florida, zum Essen verabredet war.

Und auch den krönenden Abschluss dieses ganz besonderen Geburtstages enthält die Influencerin ihren Followern nicht vor. "Meinen Geburtstag romantisch ausklingen lassen", schreibt sie in ihrer Story zu einem Videoclip vom Wirlpool...

Laura Müller und Michael Norberg sind seit Juni 2020 standesamtlich verheiratet. Sie nahm seinen Namen an und heißt seither bürgerlich Laura Norberg. Aus Wendlers erster Ehe (2009-2020) mit Claudia Norberg (49) stammt die gemeinsame Tochter Adeline.