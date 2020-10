Michael Wendler hat mit seinem "DSDS"-Rücktritt und Aussagen zu Verschwörungstheorien für Aufsehen gesorgt. Was sagt Laura Müller dazu?

Schlagersänger Michael Wendler (48, "Egal") hat sich am vergangenen Donnerstag in einer Instagram Story nicht nur als Juror von "Deutschland sucht den Superstar" verabschiedet, sondern auch noch wirre Thesen zur "angeblichen Corona-Pandemie" verbreitet. Während die deutschen Zuschauer rätseln, was mit dem Sänger los ist und wie es mit ihm nun weitergeht, hat sich seine Frau Laura Müller (20) noch nicht zu seinen kruden Theorien geäußert - stattdessen veröffentlichte sie muntere Instagram-Stories.

Ihren Fans zeigt sie in den kurzen Clips ihre Vorbereitungen zum Halloween-Fest und positioniert Deko-Elemente wie Skelette, Grabstein und Kerzen rund um ihr Zuhause in Florida. Eine Reaktion auf die merkwürdigen Worte ihres Mannes liefert die Influencerin nicht. Michael Wendlers Manager Markus Krampe hat sich am Donnerstagabend in Oliver Pochers (42) Sendung "Pocher - gefährlich ehrlich" auch zu Laura Müller geäußert. Er habe am Donnerstag noch mit ihr geschrieben. "Sie ist sich der Sache nicht bewusst. Sie hat mich gefragt, warum der Kaufland-Spot gelöscht ist." Der gemeinsame Werbespot des Paares mit der großen Supermarkt-Kette wurde als Reaktion offline genommen.

Wie geht es mit Laura Müller weiter?

Ihre Follower sehen nur noch eine Möglichkeit für die Influencerin. Bei ihren zwei zuletzt veröffentlichten Instagram-Bildern vom "DSDS"-Set hat Laura Müller die Kommentarfunktion deaktiviert. Unter dem zuvor geposteten Bild häufen sich hingegen Kommentare wie "Ich würde Dir aufgrund der aktuellen Situation eins empfehlen: Renn, Laura, renn", "Letzte Möglichkeit: der nächste Flug egal wohin, Hauptsache weg vom Wendler" oder "Du hast Dein Leben noch vor Dir und kannst etwas daraus machen!"

Markus Krampe glaubt nicht daran, dass Müller sich von ihrem Mann distanzieren werde. Laura sei Tag und Nacht mit ihrem Ehemann zusammen und sie höre sich das alles an, sagt Krampe. Michael Wendler habe ein sehr einnehmendes Wesen, er könne Leute mitreißen. "Ich glaube nicht, dass sie vieles so teilt wie er. Aber natürlich sind die ein Paar, sie sind verheiratet. Die lieben sich wirklich. Ich gehe davon aus, dass sie zu ihm halten wird." Und wie schätzt der Manager Lauras Zukunft ein? Sie sei durch und mit Michael Wendler bekanntgeworden, was ihr jetzt zum Verhängnis werde. Er habe bereits E-Mails von einigen Firmen erhalten, die mit ihr zusammengearbeitet hatten und sich jetzt distanzierten. "Ich glaube, das ist ihr Karriere-Ende."