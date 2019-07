Nicht mehr lange, dann darf sich ganz Deutschland vor den Fernsehern ein Bild von der Beziehung zwischen Michael Wendler und der 18-jährigen Schülerin Laura Müller machen. Denn am 23. Juli geht bei RTL das "Sommerhaus der Stars" in die nächste Runde. Eingepfercht mit anderen Promi-Paaren müssen der Schlagersänger und Müller Spiele gewinnen und als Team funktionieren - nur dann werden sie zum Sieger-Pärchen und gewinnen ein Preisgeld.

Laura Müller beantwortet Fan-Frage: Ist Michael Wendler ein leidenschaftlicher Lover?

Auf Instagram gibt Müller ihren Abonnenten schon jetzt, kurz vor Show-Start, einen Einblick in ihr Beziehungsleben und beantwortet regelmäßig Fragen. Ein Nutzer wollte es ganz genau wissen: "Ist der Wendler ein leidenschaftlicher Lover?", so seine Frage an die Schülerin aus Sachsen-Anhalt. Laura Müller fand das aber keineswegs zu intim. "Ja, das ist er", antwortete sie entschlossen. Mehr wollte sie über ihr Sexleben aber nicht preisgeben. Eine etwas längere Erklärung lieferte sie auf die Frage, warum sie sich für einen 28 Jahre älteren Mann entschieden habe. "Wenn du dich in jemanden verliebst, dann ist es ganz egal, wie alt er ist", sagte sie. "Dazu kommt noch, dass ich mit jüngeren Männern nicht so viel anfangen kann. Ich glaube, da sind viele Frauen auf meiner Seite und sehen das genauso."

Bald feiern Wendler und Müller ihren ersten Jahrestag. Nachdem der 47-Jährige im Oktober vergangenen Jahres offiziell die Trennung von seiner Ehefrau Claudia Norberg verkündet hatte, wurde er wenig später gemeinsam mit der 18-Jährigen fotografiert. Seitdem entwickelt sich die Beziehung rasant. Anfang des Jahres ließen sich die beiden für die Vox-Dokuserie "Goodbye Deutschland" filmen und zeigten dort ihren Alltag in Cape Coral, Florida. Müller erzählte, dass sie für ihren bekannten Freund ihre Schule abbrechen wolle. Nun folgt die Teilnahme am "Sommerhaus der Stars". "Wir haben gerade viele Projekte, die wir in Angriff nehmen, und damit haben wir erstmal genug zu tun", erzählt sie auf Instagram.

Für die neugierigen Fragen ihrer Follower hat sie aber trotzdem noch Zeit.

Quelle: Instagram "lauramuellerofficial"