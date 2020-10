Laura Müller und Michael Wendler gelten als Traumpaar. Jetzt gerät die geschäftstüchtige 20-Jährige in den Sog von Wendlers "DSDS"-Rückzug. Auch für sie könnte es das Ende der Karriere bedeuten.

Es ist ein Stück heile Welt. Laura Müller schmückt im heimischen Cape Coral an der Westküste Floridas das gemeinsame Haus. Nur noch drei Wochen, dann ist Halloween. Ganz im Stil der US-amerikanischen Kitschkultur stellt sie Plastikskelette und Kunstgrabsteine im Garten auf. "Da müssen noch ein paar Sprühspinnweben und Plastikspinnen rein", sagt sie über die Schale, in der Süßigkeiten für die Kinder aufbewahrt werden sollen. "Morgen schnitze ich noch ein paar Kürbisse", sagt die 20-Jährige. Dabei müsste die Ehefrau von Michael Wendler momentan ganz andere Sorgen haben.

Nach dem Rückzug bei "Deutschland sucht den Superstar" und seiner kruden Kritik an der Bundesregierung steht Wendler vor den Trümmern seiner Karriere. Gerade hatte er sich berappelt, sollte nach einem lukrativen Vertrag mit RTL am Ende des Jahres schuldenfrei sein. Zu verdanken hatte er das auch seiner Freundin und jetzigen Ehefrau Laura. An ihrer Seite wurde Wendler erneut zum hofierten Star. Plötzlich war der Wendler wieder interessant. Doch jetzt droht auch Laura der Absturz.

Manager prophezeit Laura Müllers Karriereende

"Ich glaube, das ist ihr Karriereende", prophezeite Manager Markus Krampe im Gespräch mit Oliver Pocher in dessen TV-Show "Gefährlich ehrlich". Krampe kennt Wendler seit Jahren. Schon bei dessen "Dschungelcamp"-Teilnahme 2014 reiste Krampe mit nach Australien. Er hat wesentlichen Anteil an den TV-Deals des Sängers und vertritt auch Laura Müller. Ihre Teilnahme an "Let's Dance" am Anfang des Jahres war der Startschuss für eine eigene Karriere. Doch die könnte im Strudel des Wendler-Wahns bald vorbei sein.

Versteht Laura Müller, was ihr Ehemann mit seinen Aussagen anrichtet? "Also die Laura ist Tag und Nacht mit ihm zusammen und sie hört sich das alles an. Michael Wendler hat ein sehr einnehmendes Wesen, er kann Leute mitreißen", sagte Krampe. "Ich glaube nicht, dass sie vieles so teilt wie er. Aber natürlich sind die ein Paar, sie sind verheiratet. Die lieben sich wirklich, die sind ein echtes Paar." Noch am Donnerstag habe er mit Laura Müller geschrieben. "Sie ist sich der Sache nicht bewusst. Sie hat mich gefragt, warum der Kaufland-Spot gelöscht ist", erklärte der Manager. Ist sie naiv? Blind vor Liebe? Oder will sie schlicht nicht wahrhaben, was um sie herum geschieht?

Sie muss sich von Michael Wendler distanzieren

Am Donnerstag stellte Laura Müller auf ihrem Instagram-Account die Kommentarfunktionen ab. Spott und Häme war sie bereits gewohnt, doch der veritable Shitstorm, der dieses Mal über die junge Frau aus Tangermünde hereinbrach, war offenbar zu viel. Selbst im mehreren tausend Kilometer entfernten Florida muss somit angekommen sein, dass einiges schief läuft.

Ob Laura Müller daraus die Konsequenzen zieht, bleibt fraglich. Viele Möglichkeiten, um ihre eigene Karriere zu retten, hat sie nicht. Entweder bringt sie ihren Mann zur Besinnung. Oder sie distanziert sich öffentlich von ihm – was vermutlich einer Trennung gleich käme. Eine vertrackte Situation. Doch sie muss handeln. Schnell. Sonst hat sie bald viel mehr Zeit, Kürbisse zu schnitzen.