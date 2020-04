"She said yes" - so machte Michael Wendler die Verlobung mit seiner 29 Jahre jüngeren Freundin Laura Müller öffentlich. Die beiden posierten umgeben von Rosen auf dem Dach eines Kölner Gebäudes. Filmen ließ sich das Paar von einem RTL-Kamerateam. Dass sie auch ihre Hochzeit im Fernsehen zelebrieren werden, haben Wendler und Müller schon des Öfteren gesagt. Ihre Beziehung ist ihr größtes finanzielles Pfund.

Laura Müller prahlt mit ihrem Verlobungsring

Und so scheuen der Mallorca-Sänger und die Influencerin auch nicht davor zurück, aus jedem Detail Geld zu scheffeln. Kurz nachdem sie ihrem Freund ja gesagt hatte, postete die 19-Jährige auf Instagram Videos in ihrer Story und erzählte darin von ihrem Verlobungsring. "Mein Verlobungsring ist aus Weißgold und hat über 1,5 Karat", prahlte Müller. Aber für ihre weniger gut betuchten Abonnenten hatte sie eine - in ihren Augen - tolle Aktion parat. "Wir haben den Ring bei Rauschmayer Trauringe nachbauen lassen für euch in günstig", schrieb sie und erklärte, ein Imitat ihres teuren Ringes (ein Unikat, selbstverständlich) gebe es für knapp 60 Euro.

Ganz oben in der Ecke des Videos, kaum zu lesen, hatte Müller mit dem Wort "Anzeige" darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Posting um eine bezahlte Partnerschaft handelte. Auf Twitter sorgte die Masche für irritierte Reaktionen. Podcaster und Reality-TV-Experte anredo schrieb: "Wenn du sogar deinen Heiratsantrag finanziell ausschlachtest und wenige Stunden nach der Verlobung plötzlich den Ring ver-influenct hast, natürlich in billig, den richtigen können sich die armen Follower eh nicht leisten. Deutliche Werbekennzeichnung drauf, dann passt das schon."

Beziehung wird zum finanziellen Segen

Auch diese Aktion zeigt, wie Wendler und Müller aus ihrer Partnerschaft Profit schlagen. Seitdem sich der Sänger zum ersten Mal mit der jungen Frau in der Öffentlichkeit gezeigt hatte, nehmen die beiden Showeinladungen und Anfragen für Fernsehsendungen dankend an. Bei Vox zeigen sie ihr Leben in den USA, für den "Playboy" machte sich Müller nackig, bei "Let's Dance" schwingt sie die Hüften und das Jawort wird ebenfalls von TV-Kameras eingefangen werden - Hauptsache der Rubel rollt.

Quelle: Instagram lauramuellerofficial