Laura Müller und Michael Wendler erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das gab die werdende Mutter via Social Media bekannt.

Influencerin Laura Müller (22) und Schlagersänger Michael Wendler (50) erwarten ihr erstes gemeinsames Baby. Das gab sie am Montagmorgen via Instagram bekannt. "Liebe im Bauch: Unser großes Glück ist unterwegs", schrieb sie zu einem Foto der beiden, auf dem sie in die Kamera strahlen und er ein paar weiße Babyschühchen in der Hand hält.

Laura Müller und Michael Wendler seit 2018 ein Paar

Laura Müller und Michael Wendler sind seit Oktober 2018 ein Paar und machten ihre Beziehung mit 28 Jahren Altersunterschied im Februar 2019 öffentlich. Im Frühjahr 2020 gaben sie ihre Verlobung bekannt und kündigten an, nach der standesamtlichen Hochzeit in der Wahlheimat Florida groß im Fernsehen heiraten zu wollen. Nachdem Michael Wendler im Oktober 2020 mit Verschwörungstheorien um die Corona-Pandemie auf sich aufmerksam gemacht hatte, wurden die TV-Hochzeitspläne auf Eis gelegt.

Für Laura Müller wird es das erste Kind. Michael Wendler hat aus seiner ersten Ehe Tochter Adeline (20), die ebenfalls in den USA lebt.