Dieses Paar ist immer für eine Überraschung gut: Am späten Freitagabend teilten Michael Wendler und Laura Müller mit, dass sie geheiratet haben. Der 47-jährige Sänger ("Sie liebt den DJ") und der 19-jährige TV-Star gaben sich in ihrem Wohnort Cape Coral an der Westküste Floridas das Jawort.

"Heute Mittag amerikanischer Zeit haben wir beide ja gesagt. Wir haben nun standesamtlich in meiner neuen Heimat Florida geheiratet und sind überglücklich", schrieb Müller kurz vor 23 Uhr deutscher Zeit auf Instagram. Auch Wendler postete eine entsprechende Mitteilung an seine Fans. Dazu veröffentlichten beide zwei Hochzeitsfotos. Groß in Schale hatten sie sich für ihren Tag offenbar nicht geworfen: Die Braut trug ein schwarzes Kleid, er einen dunklen Anzug und ein weißes Hemd - ohne Krawatte.

Die kirchliche Trauung soll in wenigen Wochen folgen und live bei RTL zu sehen sein. Dann sollen auch Freunde und Familie anwesend sein, die jetzt fehlten. Lediglich Wendlers Tochter Adeline war bei der Vermählung dabei. Ob die kirchliche Hcohzeit tatsächlich in Las Vegas stattfinden wird, wie zuvor angekündigt, ließ das Paar offen. Mit ihrer Zeremonie vor laufenden Kameras treten sie in die Fußstapfen von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, die sich 2016 ebenfalls im Fernsehen das Jawort gaben.

Laura Müller heißt künftig Laura Norberg

Auch der Streit um den gemeinsamen Nachnamen ist entschieden. Laura wird künftig Norberg heißen. Wendler ist Michaels Künstlername. Bürgerlich hieß er Skowronek, nahm aber den Nachnamen seiner Ex-Frau Claudia an. Die hatte öffentlich an ihren Ex-Mann appelliert, ihren Namen nicht an seine neue Frau weiterzugeben. Doch da Wendler weiter wie seine Tochter heißen wollte, die ebenfalls den Familiennamen Norberg trägt, kam er dieser Bitte nicht nach.

Laura Müller und Michael Wendler lernten sich Ende 2018 in Deutschland kennen. Kurz davor hatte sich der Sänger nach 29 Jahren Ehe von seiner damaligen Frau getrennt. Aus der Bekanntschaft mit Laura wurde Liebe. Erst vor wenigen Wochen folgte die Scheidung von Claudia Norberg. Damit war der Weg für die Hochzeit frei.

Und wie verbringen Laura Norberg und ihr Ehemann Michael die Hochzeitsnacht? "Zur Feier des Tages führt mich mein Mann jetzt zum Essen aus", verriet die Braut auf Instagram. Na hoffentlch geht's nicht nur zu McDonald's.