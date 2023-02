von Leonie Zimmermann Seit vier Jahren sind sie ein Paar, nun scheint ihr Liebesglück komplett: Laura Müller und Michael Wendler bekommen ein Baby. Das gab die 22-Jährige auf Instagram bekannt.

Laura Müller und Michael Wendler werden Eltern. Die frohe Botschaft gab die 22-Jährige am Montagmorgen auf Instagram bekannt. Unter einem Foto, auf dem das Paar glücklich in die Kamera lächelt und Babyschuhe in den Händen hält, schreibt sie: "Liebe im Bauch: Unser großes Glück ist unterwegs."

Damit ist das Liebesglück des Paares, das seit vier Jahren zusammen ist und in Florida lebt, komplett. Auf Glückwünsche unter dem Post müssen Follower allerdings verzichten, die Kommentarfunktion ist ausgeschaltet. Babyfotos soll es aber geben – auf dem Onlyfans-Kanal des Paares. Laura schreibt: "Die ersten exklusiven Bilder von meinem Babybauch gibt es bei diewendlers." Das bedeutet, wer den Wendler-Sprössling sehen möchte, muss dafür zahlen.

Laura Müller: Amerika statt Abitur

Laura Müller und Michael Wendler haben sich 2018 kennengelernt. Damals machte sie gerade ihr Abitur und arbeitete in einem Supermarkt. Durch ihren prominenten Partner wurde aber auch Müller schnell bekannt und nahm unter anderem an Formaten wie "Goodbye Deutschland" oder "Das Sommerhaus der Stars" teil. Müller schmiss deshalb ihr Abitur und zog zu ihrem Freund in die USA. Im Jahr 2020 waren die beiden dann in ihrer eigenen Show "Laura & der Wendler – total verliebt in Amerika" zu sehen.