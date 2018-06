"Frisch verheiratet!" - mit diesen Worten zu einem romantischen Hochzeitsfoto hat Schauspielerin Laura Prepon (38, "Orange Is the New Black") in den sozialen Netzwerken ihre Eheschließung mit Ben Foster (37, "Hell Or High Water") bestätigt. Auf dem Schwarz-Weiß-Bild ist das frisch verheiratete Paar Arm in Arm abgelichtet. Prepon trägt ein weißes Kleid mit zarten Trägern und hält einen riesigen Blumenstrauß vor ihrer Brust. Foster hat ein weißes Hemd, eine graue Weste und eine schwarze Krawatte an, plus hellem Hut auf dem Kopf. Beide strahlen um die Wette.

Prepon schrieb zu dem Foto außerdem: "Vielen Dank für all die Liebe und Unterstützung. Wir wünschen uns allen nur Gutes!" Das Paar war seit 2016 verlobt. Im August 2017 kam ihre gemeinsame Tochter Ella auf die Welt.

Die beiden Schauspieler halten sich in Bezug auf ihr Privatleben sehr bedeckt in der Öffentlichkeit. Von der Verlobung musste sogar Prepons langjähriger Freund und "Die wilden Siebziger"-Co-Star Ashton Kutcher (40) aus den Nachrichten erfahren. In der Talkshow "Live With Kelly" erklärte er damals, dass er deswegen "sehr verärgert" sei. Immerhin sei er mit beiden befreundet. Ob Kutcher und Co. bei der Trauung anwesend waren, ist nicht bekannt.