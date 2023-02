Jörg und Laura Wontorra teilen nicht nur Sport als gemeinsame Leidenschaft. Besonders wichtig ist Vater und Tochter, die Umwelt zu schützen.

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Wie ihr Vater Jörg (74) arbeitet auch Laura Wontorra (33) seit einigen Jahren als Sportjournalistin. Doch das ist nicht die einzige Leidenschaft, die das Vater-Tochter-Duo teilt: Auch das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit liegt beiden am Herzen.

"Mit dem Thema Umweltschutz bin ich schon sehr früh in Verbindung gekommen", erklärt Laura Wontorra im Rahmen der Aufklärungsinitiative "Teamgeist zeigen. Licht recyceln." von Lightcycle. Ihre Mutter habe sehr darauf geachtet, nur Bio-Qualität zu kaufen und Müll richtig zu trennen. Auch in der Schulzeit habe Umweltschutz und Nachhaltigkeit eine große Rolle gespielt. "Das hat mich sehr geprägt." Noch als Erwachsene sei Umweltschutz wichtiger Teil ihres Alltags.

Die größte Umweltsünde für Laura Wontorra

Einer der wichtigsten Aspekte von Umweltschutz ist laut Laura Wontorra, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Ein besonders prägendes Erlebnis für die 33-Jährige: "Ich bin gerade nach Afrika gereist und habe dort verschiedene Dörfer besucht, die durch Dürreperioden gekennzeichnet sind und kein Land mehr haben, um Lebensmittel anzubauen und fast kein Trinkwasser mehr haben. (...) Da ist der Klimawandel schon angekommen." Daher sei es besonders wichtig, keine Lebensmittel zu verschwenden und wegzuschmeißen. "Wir müssen ganz sorgfältig, nachhaltig und mit viel Bedacht mit unseren Lebensmitteln und unseren Ressourcen umgehen", so Wontorra.

Vater Jörg Wontorra sieht das ähnlich: Man müsse den Konsum reduzieren, um Ressourcen zu schonen. "Wir sollten darauf achten, dass wir nicht mehr Bäume abholzen, als nachgepflanzt werden", so der Sportjournalist weiter. "Wir sollten auch nicht mehr Produkte herstellen, als verwertet werden." Das Wegwerfen von Lebensmitteln ist für ihn "das größte Übel auf der ganzen Welt."

Große Bedeutung hat auch das Recycling, zum Beispiel von alten Lampen und Leuchten. Denn: Bis zu 90 Prozent der Bestandteile alter Lampen können wiederverwertet werden. Würde man alle Lampen, die in Deutschland jedes Jahr recycelt werden, an der Außenlinie eines Fußballfeldes aneinanderreihen, könnten damit 100.000 Fußballplätze umrandet werden. Wie einfach es ist, alte oder defekte LED-Lampen wieder in Umlauf zu bringen, zeigen Vater und Tochter Wontorra gemeinsam mit Lightcycle in einem Video.

Alte Lampen richtig entsorgen: So geht's

Mit einer hohen Qualität der Lampen lässt sich bereits ganz einfach unnötiger Müll vermeiden. Je hochwertiger Lampen und Leuchten sind, desto nachhaltiger sind sie. Denn Lampen aus langlebigen Materialien leuchten meist länger. So halten gute LED-Leuchten oft mindestens zehn Jahre. Hören sie aber dann doch auf, zu leuchten, geht es ans Recycling.

LEDs und Energiesparlampen gehören nicht in den Hausmüll - sie sollten umweltfreundlich an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Zahlreiche Bau- und Drogeriemärkte sowie Elektronikgeschäfte bieten eine kostenlose Rückgabe alter Lampen an. Eine Übersicht über teilnehmende Geschäfte erhalten Verbraucherinnen und Verbraucher auf der Webseite sammelstellensuche.de.