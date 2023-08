Laura Wontorra verrät, dass ihr Vater Jörg via Tinder nach einer neuen Partnerin sucht. Dabei nutze er einen Trick ...

Moderatorin Laura Wontorra (34) hat im Sommer-Special von "Grill den Henssler" verraten, dass ihr Vater Jörg Wontorra (74) jetzt mit einer Dating-App sein Liebesglück versucht - und sich dafür jünger schummelt.

"Bei Tinder ist er aber erst 72"

Im Gespräch mit Tim Mälzer (52) sagte sie in der VOX-Sendung am Sonntagabend (6. August): "Soll ich mal was richtig Cooles verraten? Mein Papa ist jetzt bei Tinder!" Und das Lustige sei: "Mein Vater ist 74. Bei Tinder ist er aber erst 72." Unter dem lauten Lachen des Publikums kommentierte der TV-Koch diese Enthüllung mit den Worten: "Dieser Halunke - aber ich mag deinen Papa." Zuvor hatte er bereits betont, dass man dem legendären Sportmoderator sein Alter nicht ansehe.

Jörg Wontorra war schon dreimal verheiratet

Im Frühjahr war bekannt geworden, dass die Beziehung von Jörg Wontorra und seiner Lebensgefährtin Susanne Bausch nach sieben Jahren zerbrochen ist. Zuvor war er dreimal verheiratet. Von 1976 bis 1986 hielt die Ehe mit Claudia Wontorra. 1988 heiratete er Ariane Wontorra, mit der er die Kinder Marcel und Laura hat. Die Ehe endete 2003. Von 2012 bis 2016 war er dann mit Heike Wontorra verheiratet.