Ein weiteres Kind für die Großfamilie Wollny: Die 23-jährige Lavinia ist zum zweiten Mal Mutter geworden.

Die Großfamilie Wollny wächst weiter. Die 23-jährige Lavinia hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht, wie sie am Donnerstag (20. April) in einer Instagram-Story mitteilte. In dem kurzen Clip ist die kleine Hand ihres Neugeborenen zu sehen. Dazu schrieb Wollny, die per Kaiserschnitt entbunden hat: "Hallo ihr Lieben, wir haben die OP gut überstanden. Wir genießen jetzt unsere Kennenlernzeit und melden uns dann bei euch."

Überraschend kommt die Geburt nicht: Bereits am frühen Mittwochmorgen (19. April) hatte die werdende Mutter in einer Instagram-Story verkündet, dass sie bereits im Krankenhaus sei und das Baby geholt werde. Fans hatten danach mit Spannung auf eine weitere Ankündigung gewartet. Den Namen des Babys verriet Lavinia Wollny allerdings noch nicht. Ende März gab sie aber in einem Instagram-Post bekannt, dass sie einen Jungen erwartet. Im Februar 2022 wurde Lavinia Wollny zum ersten Mal Mutter.

Großfamilie wächst weiter

Mit ihrem jüngsten Nachwuchs macht die 23-Jährige ihre Mutter Silvia Wollny (58) zur 17-fachen Großmutter. Und nicht mehr lange, dann dürfte schon das 18. Enkelkind zur Welt kommen: Auch Tochter Sarafina (27) erwartet aktuell erneut ein Kind. Silvia Wollny und ihre aus elf Kindern bestehende Großfamilie wurden ab 2011 durch die RTLzwei-Realitysendung "Die Wollnys - eine schrecklich große Familie" bekannt.