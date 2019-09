Lea Michele (33, "Glee") hat den letzten Monat in Hawaii verbracht: Dort drehte sie ihren neuen Film "Same Time, Next Christmas". Auf Instagram postete sie nun ein Selfie, auf dem sie in die Kamera lächelt und auf einen Regenbogen im Hintergrund über dem Meer deutet. "Ich könnte mir kein besseres Foto vorstellen, um diese tolle Erfahrung zusammenzufassen", kommentiert sie unter dem Bild.

"Hawaii, du bist so unglaublich!", schwärmt sie. "Ich werde einen der nettesten und lustigsten Casts vermissen, mit dem ich je gearbeitet habe." Im Juli war bekannt geworden, dass Lea Michele in der ABC-Produktion "Same Time, Next Christmas" die Hauptrolle spielen wird. Sie verkörpert darin Olivia Henderson, eine junge Frau, die während des jährlichen Weihnachtsurlaubs in Hawaii ihre Kindheitsliebe kennenlernt. Erst Jahre später treffen sich die beiden im selben Hotel und die alte Liebe flammt wieder auf.