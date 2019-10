Ist Lea Michele (33, "Run To You") von einem Geist heimgesucht worden? Das behauptet die Sängerin und Schauspielerin jedenfalls in der Show "A Little Late With Lilly Singh". Angeblich hätten sich in ihrem New Yorker Appartement Fenster von selbst geöffnet. "Ich hörte plötzlich einen Knall oben", erinnerte sich die 33-Jährige. "Draußen tobte ein Sturm, deshalb glaubte ich, der Wind habe das Fenster aufgestoßen." Als sie jedoch die Treppe nach oben gegangen sei, sei es windstill gewesen.

"Ich schaute auf das Fenster an und dachte: Das passiert alles nur in meinem Kopf. Und in dem Moment fliegt das Fenster auf!" Als sie dann auch noch jemanden in ihrer Wohnung singen hörte, sei sie aus dem Appartement gerannt. "Ich dachte nur, ich muss hier raus!"