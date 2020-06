Einige Spieler, darunter Alex Oxlade-Chamberlain, Virgil van Dijk und Andy Robertson, schauten sich die 2:1-Pleite des Konkurrenten ManCtiy zusammen in einem Hotel an.

Und so erlebten die Spieler den langersehnten Erfolg …

Das Team von Jürgen Klopp sicherte sich den 19. Meistertitel am bereits am 31. von insgesamt 38 Spieltagen – mit 23 Punkten Vorsprung vor Manchester City.

Sehen Sie im Video: Emotionales Facebook-Video – so erleben Klopps Spieler den Meister-Moment.

Zum ersten Mal seit 30 Jahren kann der FC Liverpool wieder eine Fußball-Meisterschaft feiern. Entsprechend groß ist die Freude bei den Reds und ihren Fans. Viele Profi-Kicker und ehemalige Akteure gratulieren dem englischen Traditionsverein um Cheftrainer Jürgen Klopp (53). Auch NBA-Superstar LeBron James (35) jubelt über den historischen Erfolg des Teams. Der Basketball-Champion der Los Angeles Lakers und Liverpool-Anteilseigner meldete sich via Twitter zu Wort: "MEISTER DER PREMIER LEAGUE!!!!!!!!!!!!!!!!!! LET'S GO @LFC #YNWA."

Fullscreen

Der NBA-Star erwarb 2011 Anteile an FC Liverpool. Für zwei Prozent am englischen Traditionsverein bezahlte er damals angeblich 6,5 Millionen US-Dollar. Eine Investition, die sich gelohnt hat: Liverpool konnte durch die jüngsten Erfolge in der Champions- und Premier League seinen Wert seitdem auf über zwei Milliarden Dollar steigern.

Gratulation an "Kloppo"

Glückwünsche zum Liverpool-Titelgewinn gab es auch von Pep Guardiola (49), Klopps Trainer-Konkurrent von Manchester City. "Glückwunsch an Liverpool, ihre Fans, den Trainer, die Spieler. Wohlverdient. Sie sind gute Champions", erklärte der Spanier nach der Niederlage seines Teams am Donnerstag, die die Meisterschaft vorzeitig besiegelte. Auch "Kloppos" Ex-Verein Borussia Dortmund meldete sich via Twitter zu Wort: "Herzlichen Glückwunsch, Kloppo!" Jürgen Klopp ist der erste deutsche Trainer, der eine Fußballmeisterschaft mit einem englischen Klub gewinnen konnte.