Knapp eine Woche nach seinem Herzstillstand geht es dem Sohn des Basketball-Stars LeBron James schon wieder wesentlich besser.

Bronny James (18), der älteste Sohn der Basketball-Legende LeBron James (38), scheint großes Glück gehabt zu haben. Nachdem er am 24. Juli während eines Trainings eine Herzattacke mit anschließendem Herzstillstand erlitt, war zunächst völlig unklar, ob er den Vorfall unbeschadet überstehen würde. Nach einigen Tagen des Bangens sendete die Familie des Nachwuchstalents mehrfach hoffnungsvolle Signale aus.

Lebron James: "Allen geht es gut"

So wandte sich Lebron James am 27. Juli mit einem emotionalen Tweet an die Öffentlichkeit, kurz nachdem Sohn Bronny wieder aus dem Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles entlassen werden konnte. Dort schrieb er: "Ich möchte mich bei den unzähligen Menschen bedanken, die meiner Familie Liebe und Gebete schicken. Wir spüren euch und ich bin so dankbar. Allen geht es gut. Wir haben unsere Familie zusammen, sicher und gesund, und wir spüren eure Liebe. Ich werde noch mehr sagen, wenn wir soweit sind, aber ich wollte allen sagen, wie viel uns eure Unterstützung bedeutet hat!"

Klavier-Etüden im Kreis der Familie

Bereits einen Tag nach seiner Rückkehr aus der Klinik wurde Bronny James schon wieder bei einem Restaurantbesuch im Kreise seiner Familie gesichtet. Dass es seinem Sohn nicht nur besser, sondern wieder erstaunlich gut geht, machte der NBA-Star nun durch einen weiteren Post auf Instagram klar.

Dort sieht man Bronny im elterlichen Wohnzimmer am Klavier spielen, umgeben von seinen jüngeren Geschwistern. LeBron James kommentierte das Video mit den Worten "Was für ein Aufstieg! Gott ist groß! Bronny, du bist fantastisch. So einfach ist das! Weiter so, junger König. Wir sind bei jedem Schritt an deiner Seite!".