Zur Feier der Krönung von King Charles III. am 6. Mai hat Legoland Windsor schon mal die Feierlichkeiten in Szene gesetzt. Bis zu 30.000 Legosteine wurden dafür verbaut.

Kurz vor seiner Krönung hat König Charles III. mehreren Teilen der britischen Armee neue Truppenfahnen überreicht. "Ihre Loyalität und Hingabe an den Dienst, den Sie vertreten, und an Ihre Farben sind Markenzeichen der Tapferkeit und Selbstlosigkeit, die Sie in unserem Namen zeigen", sagte der 74-Jährige bei der Zeremonie am Donnerstag vor dem Buckingham-Palast in London. Die Banner sollen am 6. Mai in der Krönungsprozession mitgeführt werden, wie der in die Uniform eines Feldmarschalls gekleidete Monarch sagte. Charles war einst selbst in der Royal Navy und der Royal Air Force ausgebildet worden.

William und Kate treffen Bergretter

Thronfolger Prinz William (40) und seine Ehefrau Prinzessin Kate (41) trafen unterdessen in Wales auf Bergretter. Im Nationalpark Bannau Brycheiniog (Breacon Beacons) seilte sich das Paar ab. "Es ist schon etwas her", sagte William auf die Frage, ob er Erfahrung habe. Kate mahnte ihren Ehemann zur Umsicht: "Das ist kein Rennen." Anschließend brachte das Paar, das seit dem Amtsantritt von Williams Vater Charles als König die Titel Prinz und Prinzessin von Wales trägt, bei einer Übung eine Testpuppe in Sicherheit. Der Thronfolger ist Schirmherr der Bergretter in England und Wales und hat während seiner Militärzeit als Pilot bei der Flugambulanz gearbeitet.

Der Klima-König fährt – natürlich – mit dem Zug von Berlin nach Hamburg. Charles III. setzt sich seit vielen Jahrzehnten für den Naturschutz und den Klimaschutz ein. Da wäre ein Flug von der Hauptstadt in die Hansestadt ein schlechtes Zeichen.

Royale Gäste aus Deutschland

Zur Krönung von König Charles III. in London wird auch die Verwandtschaft aus Baden-Württemberg erwartet. Die Chefs der Häuser Baden und Hohenlohe-Langenburg haben eigenen Angaben nach Einladungen erhalten. Aus Salem (Bodenseekreis) wird Bernhard Markgraf von Baden zusammen mit seiner Frau Stephanie an den Krönungsfeierlichkeiten teilnehmen, wie ein Sprecher des Hauses mitteilte. Beide würden dem außerordentlichen Ereignis mit Freude und Spannung entgegenblicken. Das britische Königshaus ist durch Prinz Philips Schwester Theodora eng mit dem Haus Baden verwandt. Auch bei den Krönungen von Georg V. und Elizabeth II. war das Haus schon dabei. "Unsere Familie blickt auf eine inzwischen lange Tradition der Teilnahme an Krönungsfeiern zurück", erklärte Bernhard Markgraf von Baden.

Charles III.: Krönung am 6. Mai

Auch das Haus Hohenlohe-Langenburg ist seit vielen Generationen eng mit dem englischen Königshaus verwandt. König Charles III. ist der Großonkel von Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg. Dieser will zusammen mit seiner Ehefrau Saskia an den Feierlichkeiten teilnehmen. Für das Haus in Langenburg (Schwäbisch Hall) ist es seit 1821 die siebte Krönung im britischen Königshaus. König Charles (74) soll am 6. Mai offiziell gekrönt werden. 2000 Gäste sind zu der Zeremonie in der Londoner Westminster Abbey geladen.