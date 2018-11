"Girls"-Star Lena Dunham (32) zieht innerhalb New Yorks um, genauer gesagt vom Stadtteil Brooklyn in das auf Manhattan gelegene West Village. Eigentlich keine große Sache, doch dem New Yorker Magazin "The Cut" verriet sie den Grund für ihre Entscheidung. "Ich möchte nur mit alten Menschen zusammenleben, die mich nicht jeden Tag an meine Unfruchtbarkeit und Einsamkeit erinnern", so Dunham. Früher habe sie sich komplett mit Brooklyn identifiziert, nun fühle sie sich wohl, zusammen mit ihrem "Stamm in Bioläden im West Village herumzustöbern".

Der wichtigste Anstoß für ihren Umzug war also, nicht mehr ständig Babybäuche, Mütter mit ihren Kindern oder Kinderwägen sehen zu müssen. Denn Dunham selbst unterzog sich im vergangenen Winter einer operativen Entfernung der Gebärmutter (Hysterektomie), um die Symptome ihrer chronischen Erkrankung der Gebärmutterschleimhaut zu lindern.