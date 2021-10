Peter Scolari ist gestorben. Lena Dunham, die vor der Kamera einst seine Tochter spielte, hat sich von ihm auf Instagram verabschiedet.

Serienstar Peter Scolari ist nach einer Krebserkrankung im Alter von 66 Jahren gestorben. Kollegen nehmen in den sozialen Medien Abschied - darunter Lena Dunham (35), die mit dem Schauspieler für die Serie "Girls" vor der Kamera stand. Auf Instagram beschreibt sie Scolari als "der schüchternste Extrovertierte, der dramatischste Komiker, die bescheidenste Ikone". Becky Ann Baker (68) und sie selbst hätten jede Sekunde geliebt, "deine Familie zu spielen, und ich hätte nicht von einem besseren TV-'Papa' erzogen werden können", erklärt Dunham in ihrem Posting weiter. Sie mimte in der Serie Hannah Horvath, Scolari ihren Vater Tad. Er habe sie immer alle daran erinnert, dass dieser Job ein Privileg sei, so Dunham. "Danke, Scolari, für jedes Gespräch zwischen den Setups und jede Umarmung vor und neben der Kamera. Wir werden dich sehr vermissen."

Weitere Stars verabschiedeten sich von Scolari auf Social Media. Schauspieler Mark Hamill (70) twitterte: "Was für ein wunderbarer Schauspieler er war! Es ist so traurig, vom Verlust des vielseitigen Peter Scolari zu hören. Ich hatte nie die Gelegenheit, mit ihm zu arbeiten, aber ich bin für immer dankbar für seine brillanten Leistungen." Schauspielerin Jackie Hoffman (60) schrieb in einem Tweet:"Ruhe in Frieden. Ich hatte das Glück, mit dir zu arbeiten und von dir auf der Bühne und auf der Leinwand zu lernen. Ein wunderbarer, lustiger, cooler Typ." Fernsehautor Robert King (62) arbeitete mit Scolari für die Serie "Evil" zusammen und erklärte: "Er war einer der witzigsten - schleichend lustigsten - Schauspieler, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Er war einfach wunderbar."