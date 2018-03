"Ich habe etwa 19 Leute, die bereit sind, mich vom Twittern abzuhalten."

Ein Fettnäpfchen hier, ein anderes dort. Lena Dunham (31, "Girls") legt in den sozialen Netzwerken nicht immer die feine Art an den Tag. Eines muss der Schauspielerin jedoch zu Gute gehalten werden: auf ihre Fehltritte folgt stets eine Entschuldigung. Wie Dunham nun in einem Gespräch mit "Glamour"-Chefredakteurin Samantha Barry verriet, kenne sie es nicht anders. "So wurde ich erzogen", wird die 31-Jährige vom "People"-Magazin zitiert. "Wir versuchen, scheitern und versuchen es wieder." Dennoch habe sie mittlerweile eine ganze Schar an Menschen um sich, die vor einem neuen Twitter-Eklat eingreifen würden, scherzte Dunham weiter.