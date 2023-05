Nur selten gewährt Model Lena Gercke Einblicke in ihr Privatleben. In einer Instagram-Story machte sie nun eine niedliche Ausnahme.

Im Dezember vergangenen Jahres erfreute die erste "Germanys Next Topmodel"-Siegerin Lena Gercke (35) ihre Fans mit der frohen Botschaft, zum zweiten Mal Mutter geworden zu sein. Auf die 2020 geborene Zoe (2) folgte nun das kleine Schwesterchen Zoe.

Dass das Leben als Mama und als gefragtes Model nicht so leicht unter einen Hut zu kriegen ist, machte sie nun in einem scherzhaften Post auf ihrem Instagram-Kanal klar. Dort veröffentlichte sie ein Foto, dass sie am Rande eines Foto-Shootings auf einem Sofa beim Stillen der kleinen Lia zeigt.

Model schirmt ihr Privatleben streng ab

Frisch gestylt und in eine schwarze Lederjacke gehüllt, blickt sie mit stolzem Lächeln auf das glückliche Baby an ihrer Brust. Lenas trockener Kommentar zu dem Bild: "In between Duties" ("Zwischen den Pflichten").

Wie üblich, ist dabei nur der Hinterkopf des Model-Babys zu erkennen. Generell schirmt das Model ihr privates Familienglück stets konsequent von der Öffentlichkeit ab.

Event-Absage wegen Baby-Stress

Bereits vor wenigen Tagen teilte sie einen weiteren privaten Moment mit ihren Fans. Zu einem Selfie, auf dem sie perfekt gestylt in die Kamera blickt, schrieb sie: "Das wäre ich gestern Abend gewesen. Realität ist, ich habe drei Stunden versucht, die Kleine ins Bett zu bringen und bin dann gar nicht mehr zum OMR-Dinner gegangen, weil ich danach fix und fertig war."