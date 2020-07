Mit einem Spiegelselfie hat sich Lena Gercke (32) gut zwei Wochen nach der Geburt ihres ersten Kindes erstmals aus ihrem neuen Alltag mit der kleinen Familie gemeldet. Zwei Dinge können ihre Follower aus dem Bild schließen: 1. Mit einem kleinen Baby daheim kommt man nicht mehr zum Bügeln, was Gercke sogar in der Bildunterschrift festhält. Und um ihre Figur muss sich das Model trotz Geburt offenbar keine Sorgen machen.

Letzteres ist auch den meisten Fans besonders aufgefallen. In den Kommentaren wird vor allem Gerckes After-Babybody gelobt: "Toll siehst du aus, Liebes", heißt es da etwa. Oder auch: "Wow, ich hätte auch gerne so eine Figur so kurz nach der Geburt gehabt." Während die Komplimente nicht abebben, gibt ein Instagram-Follower aber auch zu bedenken, dass so ein flacher Bauch so kurz nach der Geburt nicht unbedingt der Realität entspräche.