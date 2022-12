Model Lena Gercke hat sich eine Woche nach der Bekanntgabe der Geburt von "Baby Lia" bei ihren Followerinnen und Follower zurückmeldet.

Model Lena Gercke (34) meldet sich nach der Geburt ihrer zweiten Tochter zurück. Vor einer Woche hatte sie mit einem Post bekannt gegeben, dass sie "Baby Lia" in der Familie willkommen geheißen habe.

Nun gibt es ein oder besser gesagt zwei neue Lebenszeichen von der ersten "GNTM"-Gewinnerin. In ihrem Instagram-Feed postete sie am Mittwoch ein Foto von sich in Winterkleidung vor verschneiter Landschaft. "Waiting for snow for Christmas like...", lautet ihr Kommentar dazu.

Lena Gercke: "Ich starte heute mit dem Beckenboden-Training"

Was die frischgebackene Zweifach-Mama neben frommen Weihnachtswünschen hegen sonst noch so macht, zeigt sie dagegen in ihren Stories - und da geht es um Rückbildung. "Ich starte heute mit dem Beckenboden-Training", kommentiert sie ein Foto, das die Blondine im grauen Sport-BH mit üppigem Dekolleté zeigt.

Lena Gercke und Regisseur Dustin Schöne (37) sind seit 2019 ein Paar. Im Sommer 2020 wurde ihre Tochter Zoe geboren, die nun ein kleines Schwesterchen bekommen hat.